Masterchef Italia 10, boom di ascolti su Sky: più di un milione di spettatori

boom di ascolti per l'ultima puntata di Masterchef Italia 10, quella andata in scena giovedì 21 gennaio. Prosegue il cooking show di Sky Uno con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che hanno controllato i piatti degli aspiranti chef della Masterclass che quest'anno vedrà laurearsi campione un solo concorrente. La puntata più recente, andata in onda alle ore 21.15, ha fatto registrare 1.159.598 spettatori medi col 3,92% di share, in salita del +12% rispetto alla precedente stagione e il 73% di permanenza; il primo dei due episodi, peraltro, è stato l'episodio più visto della stagione fino a questo momento con 1.224.405 spettatori medi e il 3,6% di share (in crescita del +9% rispetto alla omologa puntata della scorsa edizione), con il 72% di permanenza.

