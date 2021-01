Maradona | la perizia | il dottor Luque ha falsificato la firma di Diego

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si stringe il cerchio attorno a Leopoldo, finito al centro delle indagini sulla morte diArmandolo scorso 25 novembre . La posizione del neurochirurgo che aveva in cura l'...

L'analisi calligrafica del perito non ha lasciato spazi a dubbi: Leopoldo Puque ha contraffatto alcuni importanti documenti dell'argentino.Stando a quanto arriva dall'Argentina, il dottor Luque avrebbe contraffatto una richiesta di cartelle cliniche inviata a nome di Maradona per via telematica alla Clinica Olivos.