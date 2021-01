Flavio Briatore duro su Ciampolillo: “Questo per me è scemo. Si deve far ricoverare” (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’imprenditore, nel corso della trasmissione ‘Dritto e Rovescio’, ha rilasciato pesanti dichiarazioni verso il senatore Lello Ciampolillo. Durante il programma televisivo ‘Dritto e Rovescio’, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, Flavio Briatore ha rivolto pesanti parole verso il senatore Lello Ciampolillo. A suscitare la reazione di Briatore è stata una vecchia intervista dell’ex L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’imprenditore, nel corso della trasmissione ‘Dritto e Rovescio’, ha rilasciato pesanti dichiarazioni verso il senatore Lello. Durante il programma televisivo ‘Dritto e Rovescio’, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4,ha rivolto pesanti parole verso il senatore Lello. A suscitare la reazione diè stata una vecchia intervista dell’ex L'articolo NewNotizie.it.

Non è stato tenero Flavio Briatore con Lello Ciampolillo, il senatore ex M5S che con il suo voto all’ultimo minuto ha permesso al governo di incassare la fiducia al Senato. Ospite di Dritto e Rovescio ...

Che Dio ci aiuti fa il solito risultato e straccia Daydreamer, ma il flop di Canale 5 non serve ad aiutare il battesimo di Andrea Pucci su Italia1, che fa rimpiangere le prestazioni di Paolo Ruffini.

Non è stato tenero Flavio Briatore con Lello Ciampolillo, il senatore ex M5S che con il suo voto all'ultimo minuto ha permesso al governo di incassare la fiducia al Senato. Ospite di Dritto e Rovescio ...