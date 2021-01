Ex Ilva, Arcuri: a febbraio al via ingresso Stato nel capitale (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Abbiamo fatto un faticoso e, alla fine, proficuo negoziato che si è concluso. Stiamo aspettando l'autorizzazione dell'Antitrust europea, pensiamo che arriverà in pochissime settimane e a febbraio si realizzerà la prima fase dell'ingresso dello Stato nel capitale". Lo ha detto l'ad di Invitalia, Domenico Arcuri, parlando dell'ex Ilva a margine della commemorazione per il 42° anniversario dell'assassinio dell'operaio e sindacalista Guido Rossa nello stabilimento Arcelor Mittal di Genova. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) "Abbiamo fatto un faticoso e, alla fine, proficuo negoziato che si è concluso. Stiamo aspettando l'autorizzazione dell'Antitrust europea, pensiamo che arriverà in pochissime settimane e asi realizzerà la prima fase dell'dellonel". Lo ha detto l'ad di Invitalia, Domenico, parlando dell'exa margine della commemorazione per il 42° anniversario dell'assassinio dell'operaio e sindacalista Guido Rossa nello stabilimento Arcelor Mittal di Genova.

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Arcuri Ex Ilva: «Senza industria non c'è sviluppo» Siderweb Cornigliano, cerimonia in ricordo di Guido Rossa. La Fiom su ArcelorMittal: “Servono investimenti e lavoro”

Genova – "I lavoratori chiedono investimenti per la siderurgia perché questa fabbrica cade a pezzi, e lo dico con rammarico perché noi vogliamo solo lavoro, lavoro, lavoro. Il compagno Guido Rossa sar ...

Covid, Arcuri a Genova: "Ritardi? Non servono rassicurazioni, servono i vaccini"

Il commissario straordinario: "i vaccini sono l'unico sistema per concludere questa battaglia e tornare alla normalità, non comprendiamo i ritardi" ...

