Enjoy - Arrivano le Fiat 500 Hybrid e le tariffe si aggiornano

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Una nuova flotta, un sistema di igienizzazione automatico eaggiornate. Sono le novità per il 2021 di, il servizio di car sharing a flusso libero del gruppo Eni, presente con quasi duemila vetture a Roma, Firenze, Milano, Torino e Bologna.le ibride. Nelle prossime settimane la flotta verrà rinnovata con l'introduzione delle500, dotate del tre cilindri FireFly di 1.0 litri da 70 CV, che nella nostra prova su strada ha fatto registrare percorrenze superiori rispetto a quelle della precedente versione, equipaggiata con l'ormai storico motore Fire 1.2 da 69 CV. Igienizzazione automatica. Non solo: per garantire al cliente maggiore sicurezza al tempo del coronavirus, l'azienda ha annunciato che tutti i veicolisaranno "automaticamente sanificati" ...