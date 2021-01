Durigon | Lega promuove un nuovo processo di territorio

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – “L’organizzazione dellae’ stata suddivisa in tre fasce nella provincia di Roma: Luca Quintavalle guidera’ l’area Nord, in cui rientrano da Fiumicino a Casteldi porto; Antonio Proietti sara’ il responsabile della segreteria politica dell’area Est, dove sono comprese Guidonia Montecelio, Mentana e Tivoli; Tony Jr. Bruognolo coordinera’ l’area Sud, nella cui zona emergono Anzio, Ciampino, Nettuno e Velletri”. Ad annunciarlo Claudio, deputato e segretario regionale dellanel Lazio, all’indomani del direttivo regionale, a cui ha partecipato il segretario Matteo Salvini. “Una struttura capillare e ramificata e’ necessaria- argomenta- al fine di raccogliere le istanze anche dei centri piu’ piccoli, spesso e volentieri dimenticati, per rappresentarle nelle istituzioni ...

