Covid | rialzo dei casi positivi in Abruzzo | oggi +318 | salgono anche i decessi oggi sono stati 17

L'Aquila - sono complessivamente 40343 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 318 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 101 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 67, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 26 in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1375 (di età compresa tra 61 e 91 anni, 6 in provincia di Chieti, 3 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 8 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo ...

