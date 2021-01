Cos’è la blackout challenge su TikTok e cosa dovrebbe fare ogni genitore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Saranno le indagini a stabilire se la blackout challenge su TikTok è la vera responsabile della morte della bambina di 10 anni di Palermo avvenuta ieri: intanto sembrerebbe proprio che la minore abbia partecipare ad una sfida pericolosissima sul noto social dei giovanissimi. Lo smartphone della ragazzina è stato infatti sequestrato per le analisi e tutti i controlli del caso. Le challange sono delle sfide (quasi sempre folli) con le quali soprattutto gli adolescenti (e addirittura bambini iscritti a specifici social come TikTok) si misurano filmandosi mentre compiono qualche clamoroso gesto. In particolar modo la blackout challenge, resa tristemente nota negli ultimi giorni per il tragico epilogo con protagonista la bimba palermitana, ha lo scopo di legarsi e stringersi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Saranno le indagini a stabilire se lasuè la vera responsabile della morte della bambina di 10 anni di Palermo avvenuta ieri: intanto sembrerebbe proprio che la minore abbia partecipare ad una sfida pericolosissima sul noto social dei giovanissimi. Lo smartphone della ragazzina è stato infatti sequestrato per le analisi e tutti i controlli del caso. Le challange sono delle sfide (quasi sempre folli) con le quali soprattutto gli adolescenti (e addirittura bambini iscritti a specifici social come) si misurano filmandosi mentre compiono qualche clamoroso gesto. In particolar modo la, resa tristemente nota negli ultimi giorni per il tragico epilogo con protagonista la bimba palermitana, ha lo scopo di legarsi e stringersi ...

