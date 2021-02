Cortina 2021 - Audi supporta la mobilità elettrica ai Mondiali di sci - VIDEO

(Di sabato 23 gennaio 2021) Si avvicina l'inizio deidi sci alpino, in programma dal 7 al 21 febbraio, e si rinnova la partnership trad'Ampezzo, quest'anno sede dei campionati iridati. Una flotta di 20 vetture elettrificate, che comprende, oltre alle ibride plug-in A6 e A7, le elettriche e-tron ed e-tron Sportback, sarà messa a disposizione di atleti e organizzatori. La Casa ha anche installato, nell'area di Fiames, una stazione che consente la ricarica simultanea di otto vetture a elettroni. Tredici postazioni di ricarica a. Il binomio formato daItalia e la Perla delle Dolomiti non è certo una novità: dal 2017 c'è una collaborazione in corso che ha prodotto diverse iniziative sul territorio. Per sviluppare laelettrificata,ha potenziato con ...

Marta Bassino è il fiore all'occhiello della spedizione azzurra ai mondiali di sci di Cortina (dal 7 al 21 febbraio). Lo è perché in gran forma, ma le attese sono aumentate dopo il forfait per ...