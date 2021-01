ATP Challenger Istanbul | i risultati dei quarti di finale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Mattinata didiall’ATPdi, primo appuntamento stagionale dell’ATPTour. Non c’erano tennisti italiani. Purtroppo infatti sono stati eliminati nella giornata di ieri sia Lorenzo Musetti sia Lorenzo Giustino, ultimi azzurri rimasti in gara. Tanti rimpianti anche per Federico Gaio, sconfitto sempre in ottavi dima nella giornata di mercoledì per mano dell’egiziano Mohamed Safwat (n.153 ATP). Questa mattina proprio il giocatore nordafricano è stato il primo a staccare il pass per le semifinali. Ha beneficiato infatti del ritiro pre-match del giapponese Go Soeda (n.134 ATP), uscito un po’ malconcio dalla sua maratona di ottavi divinta dopo quasi tre ore contro l’olandese Tallon Griekspoor. Per Safwat dunque si ...