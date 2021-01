“Antonella Elia odia tutti, le serve aiuto”: ex dell’Isola durissima con l’opinionista del GF Vip (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra le pagine di Nuovo di questa settimana, alcuni personaggi noti sono stati interpellati sul ruolo da opinionista che svolge Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Tra i tanti pareri, la più dura è stata sicuramente Arianna David, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. “Antonella Elia odia tutti, le serve aiuto”, parla Arianna David Antonella Elia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra le pagine di Nuovo di questa settimana, alcuni personaggi noti sono stati interpellati sul ruolo da opinionista che svolgeal Grande Fratello Vip. Tra i tanti pareri, la più dura è stata sicuramente Arianna David, ex concorrentedei Famosi. “, le”, parla Arianna David... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LuniVale : RT @guestofworld_: Quando dite 'dopo due mesi ancora innamorato? Allora ci sta marciando su' non siete migliori di Antonella Elia anzi smin… - blogtivvu : “Antonella Elia odia tutti, le serve aiuto”: ex dell’Isola durissima con l’opinionista del #GFVip - softtlouie : RT @guestofworld_: Quando dite 'dopo due mesi ancora innamorato? Allora ci sta marciando su' non siete migliori di Antonella Elia anzi smin… - Giulia_D96 : RT @guestofworld_: Quando dite 'dopo due mesi ancora innamorato? Allora ci sta marciando su' non siete migliori di Antonella Elia anzi smin… - hheartvless : RT @goldenftotb: comunque ad antonella elia non stanno simpatici i prelemi, le stanno sul cazzo elisabetta e francesco che è diverso #TZVIP -