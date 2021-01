Anas | 100 mln per interventi di mitigazione acustica su tutto il territorio

Ultime Notizie dalla rete : Anas 100

ferpress.it

Lunedì notte la Statale 36 chiude per lavori nel tratto tra Arosio e Giussano, in direzione Milano. Restringimento di carreggiata dal 26 gennaio fino al 30 aprile ...SASSARI. Non può piovere per sempre, ma nel frattempo ciò che è successo in questi ultimi giorni nella viabilità sarda è già sufficiente per mettersi le mani nei capelli: dal tratto di 131 franato vic ...