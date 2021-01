Turbolenze celesti e cambiamenti climatici inevitabili

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il volume Campati per aria di Mauro Van Aken (Elèuthera, pp. 272, euro 18) è uno straordinario percorso di ricerca antropologica che ha come oggetto il cielo, divenuto in sei capitoli un vero e proprio «terreno», luogo in cui i fenomeni atmosferici vengono reinterpretati come fatti culturali o, per dirla con Marcel Mauss, fatti sociali totali. Noi oggi non guardiamo più il cielo tentando di carpirne segreti, presagi o semplicemente tempi di semina, ma leggiamo il meteo sugli smartphone per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.