Torre Annunziata | 65enne muore cadendo dal balcone | si indaga per ricostruire l’accaduto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) Tragedia a. Unè morto dopo essere caduto daldi un’abitazione a via Dante. Ancora non sono chiare le dinamiche del. Non è possibile quindi stabilire le cause del decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.