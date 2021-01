Roma, Pedro e Mkhitaryan lavorano a parte: in dubbio per lo Spezia? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie da Trigoria: sia Pedro che Mkhitaryan hanno lavorato a parte oggi e sono in dubbio per lo Spezia Non arrivano buone notizie per Fonseca in vista del match di sabato pomeriggio contro lo Spezia. Oggi a Trigoria hanno lavorato a parte sia Pedro che Mkhitaryan, che quindi sono in dubbio per il rematch contro i liguri. A onor di cronaca l’allenamento di oggi per la Roma è iniziato con una riunione in sala video. A seguire i giocatori hanno svolto lavoro in palestra per poi terminare la seduta sul campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie da Trigoria: siachehanno lavorato aoggi e sono inper loNon arrivano buone notizie per Fonseca in vista del match di sabato pomeriggio contro lo. Oggi a Trigoria hanno lavorato asiache, che quindi sono inper il rematch contro i liguri. A onor di cronaca l’allenamento di oggi per laè iniziato con una riunione in sala video. A seguire i giocatori hanno svolto lavoro in palestra per poi terminare la seduta sul campo. Leggi su Calcionews24.com

