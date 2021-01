Peter Neumair e Laura Perselli: la mezz’ora mancante nell’alibi di Benno (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è un buco di mezz’ora nella storia raccontata da Benno Neumair, il figlio di Peter Neumair e Laura Perselli, i due pensionati di 63 di 68 anni spariti nel nulla due settimane fa. Benno è stato indagato dalla Procura di Bolzano per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Lui, come scrive Paolo Berizzi su Repubblica, ha spiegato che era in auto per andare da un’amica in un paese vicino. Ma i tempi non tornano. Ci ha messo troppo: mezz’ora per una manciata di chilometri. Senza traffico. Tra Bolzano e Laives. Per andare nel paese di Ora a casa di Martina l’amica argentina con cui trascorre la notte. «Benno ha rispettato gli orari del coprifuoco (22-5, ndr)», dice la ragazza, che aggiunge: «Di solito viene coi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è un buco dinella storia raccontata da, il figlio di, i due pensionati di 63 di 68 anni spariti nel nulla due settimane fa.è stato indagato dalla Procura di Bolzano per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Lui, come scrive Paolo Berizzi su Repubblica, ha spiegato che era in auto per andare da un’amica in un paese vicino. Ma i tempi non tornano. Ci ha messo troppo:per una manciata di chilometri. Senza traffico. Tra Bolzano e Laives. Per andare nel paese di Ora a casa di Martina l’amica argentina con cui trascorre la notte. «ha rispettato gli orari del coprifuoco (22-5, ndr)», dice la ragazza, che aggiunge: «Di solito viene coi ...

