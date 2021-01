Over 80, il rebus delle prenotazioni: boom di chiamate ma il sito ancora non c'è (Di giovedì 21 gennaio 2021) Maria Sorbi Entro fine mese via ad appuntamenti on line, numero verde e app Il sistema per registrare le richieste è inattivo. Lazio al via da lunedì La vaccinazione di massa comincerà, se arriveranno nuove dosi di vaccino, all'inizio di febbraio. Ma già ora i telefoni degli studi dei medici di famiglia sono presi d'assalto. A chiamare sono gli Over 80 (o i loro figli), i primi nell'elenco delle persone da vaccinare. Vogliono sapere cosa fare, come devono prenotare, dove devono presentarsi. Ma i medici non hanno risposta. Non ancora. Per sapere come funzionerà il meccanismo della prima fase della vaccinazione sul territorio bisogna aspettare ancora qualche giorno. Tuttavia dallo staff del commissario Domenico Arcuri assicurano che tutto è (quasi) pronto, manca pochissimo. O meglio, mancano solo la ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Maria Sorbi Entro fine mese via ad appuntamenti on line, numero verde e app Il sistema per registrare le richieste è inattivo. Lazio al via da lunedì La vaccinazione di massa comincerà, se arriveranno nuove dosi di vaccino, all'inizio di febbraio. Ma già ora i telefoni degli studi dei medici di famiglia sono presi d'assalto. A chiamare sono gli80 (o i loro figli), i primi nell'elencopersone da vaccinare. Vogliono sapere cosa fare, come devono prenotare, dove devono presentarsi. Ma i medici non hanno risposta. Non. Per sapere come funzionerà il meccanismo della prima fase della vaccinazione sul territorio bisogna aspettarequalche giorno. Tuttavia dallo staff del commissario Domenico Arcuri assicurano che tutto è (quasi) pronto, manca pochissimo. O meglio, mancano solo la ...

ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 15.1.2021 (duemilaventuno)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.T… -

Ultime Notizie dalla rete : Over rebus Over 80, il rebus delle prenotazioni: boom di chiamate ma il sito ancora non c'è il Giornale Vaccini nel Sannio a quota 5mila ma adesso è rebus richiami

«L'Asl ha concluso la prima fase della campagna vaccinale con la somministrazione di 5400 dosi. Da martedì (domani, ndr) arriveranno gli approvvigionamenti di vaccino e ...

Over 80, il rebus delle prenotazioni: boom di chiamate ma il sito ancora non c'è

Entro fine mese via ad appuntamenti on line, numero verde e app Il sistema per registrare le richieste è inattivo. Lazio al via da lunedì ...

«L'Asl ha concluso la prima fase della campagna vaccinale con la somministrazione di 5400 dosi. Da martedì (domani, ndr) arriveranno gli approvvigionamenti di vaccino e ...Entro fine mese via ad appuntamenti on line, numero verde e app Il sistema per registrare le richieste è inattivo. Lazio al via da lunedì ...