Meloni: «Pazzesco. Dare a una donna della escort è una "battuta"? La Rai chiuda gli studi a Friedman» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alan Friedman l'ha fatta davvero grossa. Nel silenzio assoluto delle femministe del pianeta, delle laureboldrini, dell'esercito me too. Dopo aver definito in diretta televisiva a Uno Mattina, Melania Trump una escort, dice di aver voluto fare una battuta. Non una voce dal sen uscita. Nessun errore di traduzione, come aveva detto in un primo tempo allo scoppiare delle polemiche. Friedman, Meloni: "Pazzesco, la Rai prenda provvedimenti" "Pazzesco", commenta Giorgia Meloni su Facebook. "Ora Friedman ammette che la sua indegna uscita su Melania Trump non era un errore. Ma 'una battuta infelice'. Dare della escort a una donna in diretta televisiva sarebbe ...

SamueleWitwicky : Comunque pazzesco come la Meloni non riesca a fare un discorso senza dover per forza urlare. Non è trasformando l’… - rosiierix : Giorgia Meloni che strilla in Palramento al tg, dopo 7 secondi il volume si è dimezzato in automatico, pazzesco - GioTeofilo : @pibioni @GiorgiaMeloni @FratellidItalia È pazzesco perché il virgolettato di Monti non dice quello che invece ha s… - luigi_lb7 : La cosa triste è che ci sono italiani che ancora credono che per risolvere i problemi dell'Italia che durano da 25… - maccarimiranda : @soniabetz1 TG5 ora ovviamente FDI LEGA FI elezioni a giugno SI SONO SCAMBIATI I PIZZINI IN VISITA DA VERDINI stess… -