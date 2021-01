Mascherina all’aperto? Via dalla primavera, ma preoccupa variante inglese (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIndossarla è ormai diventata un’abitudine, oltre a rappresentare una necessità per la salute. La Mascherina è entrata a far parte della nostra quotidianità da quasi un anno. Ma quando potremo finalmente toglierla? Per farlo in maniera definitiva bisognerà ancora attendere parecchio, qualche concessione potrebbe invece essere prevista a partire dalla prossima primavera. Molto dipenderà dalla curva dei contagi e dalla capacità di vaccinare quante più persone possibili. “Mascherina all’aperto? Via magari in primavera ma solo dopo aver vaccinato moltissime persone“, è l’auspico di Pierpaolo Sileri. “Per poterla buttare dovremo essere sicuri di aver vaccinato moltissime persone. Quando l’avremo fatto e quando i numeri saranno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIndossarla è ormai diventata un’abitudine, oltre a rappresentare una necessità per la salute. Laè entrata a far parte della nostra quotidianità da quasi un anno. Ma quando potremo finalmente toglierla? Per farlo in maniera definitiva bisognerà ancora attendere parecchio, qualche concessione potrebbe invece essere prevista a partireprossima. Molto dipenderàcurva dei contagi ecapacità di vaccinare quante più persone possibili. “? Via magari inma solo dopo aver vaccinato moltissime persone“, è l’auspico di Pierpaolo Sileri. “Per poterla buttare dovremo essere sicuri di aver vaccinato moltissime persone. Quando l’avremo fatto e quando i numeri saranno ...

