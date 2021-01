L'immunologa Viola: 'Contro le varianti occorre contenere, vaccinare e sequenziare' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è pronunciata moltissime volte nelle varie fasi della pandemia l'immunologa Antonella Viola. Adesso ci dice come riuscire ad eludere tutte le varianti possibili di Coronavirus. L'esperta dell'... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è pronunciata moltissime volte nelle varie fasi della pandemia l'Antonella. Adesso ci dice come riuscire ad eludere tutte lepossibili di Coronavirus. L'esperta dell'...

Straccia2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Mauro5514 : RT @AnnaxNar: #omnibusla7 E daje con questi vaccini, argomento usato solo per colpire il governo. Come ha detto l'immunologa Antonella Vio… - AnnaxNar : #omnibusla7 E daje con questi vaccini, argomento usato solo per colpire il governo. Come ha detto l'immunologa Ant… - Zipnews : 'Si parla di Covid oggi a GiovedìScienza, insieme all’immunologa Antonella Viola' #zipnews -