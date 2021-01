Istat, Napoli è la città con più emigranti verso il Nord Italia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – L’Istat ha pubblicato un rapporto sullo spopolamento del sud, fotografando una situazione che si trascina oramai da decenni. Il report “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente – Anno 2019“, infatti, rende noto che negli ultimi dieci anni sono circa un milione e 140 mila i meridionali che hanno deciso di trasferirsi nel Centro-Nord del paese, mentre sono circa 619mila quelli che dal Nord si trasferiscono nel Mezzogiorno. La regione che registra il maggior spopolamento è la Campania (29%), seguita dalla Sicilia (25%) e dalla Puglia (18%). In termini assoluti, è la città di Napoli che vede il flusso migratorio più intenso, con un totale di partenze del 15% rispetto al totale della popolazione meridionale, mentre, sempre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ha pubblicato un rapporto sullo spopolamento del sud, fotografando una situazione che si trascina oramai da decenni. Il report “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente – Anno 2019“, infatti, rende noto che negli ultimi dieci anni sono circa un milione e 140 mila i meridionali che hanno deciso di trasferirsi nel Centro-del paese, mentre sono circa 619mila quelli che dalsi trasferiscono nel Mezzogiorno. La regione che registra il maggior spopolamento è la Campania (29%), seguita dalla Sicilia (25%) e dalla Puglia (18%). In termini assoluti, è ladiche vede il flusso migratorio più intenso, con un totale di partenze del 15% rispetto al totale della popolazione meridionale, mentre, sempre ...

aurapara : RT @MinutemanItaly: In Campania nessun incremento di mortalità causato da virus (dati ISTAT gennaio/ottobre). Però De Luca ha distrutto tes… - 7lo66 : RT @MinutemanItaly: In Campania nessun incremento di mortalità causato da virus (dati ISTAT gennaio/ottobre). Però De Luca ha distrutto tes… - ildenaro_it : Lo rileva l’#Istat nel #report “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente – Anno 2019”.… - succodilimone1 : RT @MinutemanItaly: In Campania nessun incremento di mortalità causato da virus (dati ISTAT gennaio/ottobre). Però De Luca ha distrutto tes… - Flavr7 : RT @MinutemanItaly: In Campania nessun incremento di mortalità causato da virus (dati ISTAT gennaio/ottobre). Però De Luca ha distrutto tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat Napoli Istat, 'effetto' Brexit, +49% italiani espatriati in Uk Agenzia ANSA Istat, Napoli è la città con più emigranti verso il Nord Italia

L'Istat ha pubblicato un rapporto sullo spopolamento del sud dal quale emerge che Napoli è la città che registra il maggior numero di emigranti ...

Campania e Napoli, è record di emigranti verso il Nord Italia

È quanto emerge dal dossier Istat “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente - Anno 2019”. Nell’ultimo decennio, dunque, sono stati oltre 1 milione 140mila i movimenti in usci ...

L'Istat ha pubblicato un rapporto sullo spopolamento del sud dal quale emerge che Napoli è la città che registra il maggior numero di emigranti ...È quanto emerge dal dossier Istat “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente - Anno 2019”. Nell’ultimo decennio, dunque, sono stati oltre 1 milione 140mila i movimenti in usci ...