Istanbul, Musetti e Giustino si giocano l’accesso ai quarti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino tornano in campo oggi ad Istanbul per giocare gli ottavi finale del Challenger in corso di svolgimento nella città sul Bosforo. Avversari tutto sommato alla portata per entrambi i tennisti che dovranno, comunque fare attenzione ad ogni possibile insidia. Musetti se la vedrà con il francese Benjamin Bonzi, mentre Giustino avrà di fronte l’altro transalpino Antoine Hoang. A pochi chilometri di distanza andranno in scena gli ottavi di finale del M15 di Antalya dove sono impegnati Roberto Brancaccio contro Michael Vrbensky e Giovanni Fonio contro Felix Corwin. Istanbul, Musetti e Giustino contro la Francia Dopo la delusione subita alle qualificazioni dell’Australian Open, Musetti ha l’occasione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lorenzoe Lorenzotornano in campo oggi adper giocare gli ottavi finale del Challenger in corso di svolgimento nella città sul Bosforo. Avversari tutto sommato alla portata per entrambi i tennisti che dovranno, comunque fare attenzione ad ogni possibile insidia.se la vedrà con il francese Benjamin Bonzi, mentreavrà di fronte l’altro transalpino Antoine Hoang. A pochi chilometri di distanza andranno in scena gli ottavi di finale del M15 di Antalya dove sono impegnati Roberto Brancaccio contro Michael Vrbensky e Giovanni Fonio contro Felix Corwin.contro la Francia Dopo la delusione subita alle qualificazioni dell’Australian Open,ha l’occasione di ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seguite con noi il match tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi: in palio l'accesso ai quarti del Chal… - livetennisit : Challenger Istanbul: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Giusti… - Deepnightpress : Lorenzo Musetti vs Benjamin Bonzi Istanbul Challenger 21-01-21: il pronostico #ATP #IstanbulChallenger #tennis… - Leonard40959202 : Challenger Istanbul: R16. Lorenzo Musetti-Benjamin Bonzi in diretta streaming su questo link -