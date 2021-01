Inps: oltre 4 mld ore Cig nel 2020 per emergenza Covid (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'Inps ha autorizzato nel 2020 oltre quattro miliardi di ore di cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid - 19. Lo fa sapere l'Inps sottolineando che nel periodo dal primo di aprile al 31 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) L'ha autorizzato nelquattro miliardi di ore di cassa integrazione persanitaria da- 19. Lo fa sapere l'sottolineando che nel periodo dal primo di aprile al 31 ...

fisco24_info : Inps: oltre 4 mld ore Cig nel 2020 per emergenza Covid: A dicembre autorizzate 288,1 milioni di ore (+22,6% su nove… - fisco24_info : Inps: oltre 4 miliardi le ore di Cig nel 2020 per l'emergenza Covid: Nel mese di dicembre 2020 sono state autorizza… - giornaleradiofm : Inps: oltre 4 mld ore Cig nel 2020 per emergenza Covid: (ANSA) - ROMA, 21 GEN - L'Inps ha autorizzato nel 2020 oltr… - Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Inps: oltre 4 mld ore Cig nel 2020 per emergenza Covid #inps - Agenzia_Ansa : #Inps: oltre 4 miliardi le ore di #Cig nel 2020 per l'emergenza #Covid. Nel mese di dicembre 2020 sono state autori… -