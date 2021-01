Che Dio ci Aiuti si Ferma una Puntata per La Partita Napoli – Spezia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pausa forzata per la fiction “Che Dio ci Aiuti“, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Il 28 gennaio, infatti, ad andare in onda sarà l’incontro di calcio Napoli – Spezia. Tutto regolare dal 4 febbraio in poi, con gran gioia dei fan di Suor Angela. “Che Dio ci Aiuti” sta facendo Leggi su youreduaction (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pausa forzata per la fiction “Che Dio ci“, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1. Il 28 gennaio, infatti, ad andare in onda sarà l’incontro di calcio. Tutto regolare dal 4 febbraio in poi, con gran gioia dei fan di Suor Angela. “Che Dio ci” sta facendo

borghi_claudio : L'empauerment femminile, il digital divaid, il iut for claimat Mio Dio che cialtrone.. #Senato - Pontifex_it : Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non… - Pontifex_it : Dio vince il male del mondo facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giud… - th_sunwillshine : RT @marc0nse: Io giuro tutto quello che odio racchiuso in un solo video, DIO CHE CRINGE I RICCHI - TERRinaldo : @CarloCalenda La Guida Suprema, dopo tutti i richiami a dio, bibbia, preghiere ... le ha rimosso il povero e laico… -