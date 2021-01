Cesa indagato per 'Ndrangheta: 'Sono estraneo ai fatti, ma mi dimetto da segretario Udc' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è dimesso da segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa, indagato per alcuni fatti di 'Ndrangheta avvenuti quattro anni fa. "Ho ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017. Mi ritengo ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è dimesso danazionale Udc Lorenzoper alcunidi 'avvenuti quattro anni fa. "Ho ricevuto un avviso di garanzia surisalenti al 2017. Mi ritengo ...

