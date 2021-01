Canna fumaria in fiamme a Santo Stefano Belbo: i pompieri limitano i danni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Santo Stefano Belbo L'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni alla sola Canna fumaria della villetta bifamiliare di via Alba, nei pressi della strada provinciale che conduce ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 21 gennaio 2021)L'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di limitare ialla soladella villetta bifamiliare di via Alba, nei pressi della strada provinciale che conduce ...

Telesardegna : Ovodda. Canna fumaria in fiamme in Via Oristano: intervento dei Vigili del Fuoco - emiliomazzella : @sampeimuja La resina ti rovinerà la canna fumaria, e poi il pino fa fiamma ma scalda poco ..... - CronacheNuoresi : Paura a #Ovodda: dalla canna fumaria di una stufa le #fiamme si propagano al tetto di un'abitazione - sampeimuja : Chiedo a qualcuno di esperto (io abitavo nel bronx e non in campagnaquanto tempo deve stagionare la legna di pino m… - Ticinonline : Principio d'incendio in una canna fumaria -

Ultime Notizie dalla rete : Canna fumaria Ovodda. La canna fumaria va in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco Sardegna Live Canna fumaria in fiamme a Santo Stefano Belbo: i pompieri limitano i danni

L'intervento in via Alba, poco dopo le 9 di stamane (giovedì 12 gennaio): in fiamme la canna fumaria di una villetta bifamiliare ...

A fuoco il tetto di un'abitazione: cinque squadre dei pompieri al lavoro

Mercoledì sera, alle 20.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Ignago a Isola Vicentina per l'incendio di un tetto ventilato... Scopri di più ...

L'intervento in via Alba, poco dopo le 9 di stamane (giovedì 12 gennaio): in fiamme la canna fumaria di una villetta bifamiliare ...Mercoledì sera, alle 20.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Ignago a Isola Vicentina per l'incendio di un tetto ventilato... Scopri di più ...