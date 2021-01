Calendario Serie B 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica (Di giovedì 21 gennaio 2021) 20 squadre protagoniste della Serie B 2020/2021, il programma del campionato giornata per giornata Archiviata in estate l’edizione 2019/2020, a settembre 2020 è partita ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto. Calendario Serie B 2020/2021: il programma della nuova Serie BTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38 giornate. Le date Il campionato di Serie B 2020/2021 è iniziato venerdì 26 settembre 2020 con l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dalla Serie A. La conclusione del torneo regolare è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) 20 squadre protagoniste della, il programma del campionato giornata per giornata Archiviata in estate l’edizione 2019/, a settembreè partita ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto.: il programma della nuovaBTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38. LeIl campionato diè iniziato venerdì 26 settembrecon l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dallaA. La conclusione del torneo regolare è ...

sportli26181512 : Udinese, Gotti non ci sta: 'C'era un rigore per noi. E questo calendario...': Udinese, Gotti non ci sta: 'C'era un… - AutoMotoCorse : - napolista : Il calendario della Coppa Italia: Napoli-Spezia la sera del 28 gennaio La Lega Serie A ha ufficializzato il calenda… - SombrePrism : RT @AlbieroMarcoArt: Non sai cosa regalare per Natale a un tuo amico fan di SaintSeiya?Ho quello che fa per te!Per i35anni della serie anim… - SombrePrism : RT @AlbieroMarcoArt: Per festeggiare i 35 anni della serie animata di #SaintSeiya ho realizzato un calendario del 2021 a tiratura limitata,… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, gli anticipi e posticipi della 19^ giornata Superscudetto Gran Premi cittadini a rischio: Nurburgring e Hockenheim si candidano

I promoter di Nurburgring e Hockenheim si sono detti pronti a trattare con Liberty Media un ingresso nel calendario 2021 ...

CIGT | Piccole modifiche al calendario 2021: Mugello anticipata di una settimana

Sono state apportate alcune piccole modifiche al calendario del Campionato Italiano Gran Turismo. A causa di una concomitanza con l’International GT Open, è stato deciso di anticipare di una settimana ...

I promoter di Nurburgring e Hockenheim si sono detti pronti a trattare con Liberty Media un ingresso nel calendario 2021 ...Sono state apportate alcune piccole modifiche al calendario del Campionato Italiano Gran Turismo. A causa di una concomitanza con l’International GT Open, è stato deciso di anticipare di una settimana ...