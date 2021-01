Amedeo e Guenda Goria: incidente e poi la lite in strada, cosa è successo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Disavventura presunta per davvero. (screenshot video)Sarebbero tesi i rapporti tra Amedeo Goria e la figlia Guenda: stando a quanto riportato da diversi siti Internet, i due oggi avrebbero pranzato insieme, ma appena dopo essere usciti ci sarebbe stato un piccolo incidente. Stando a quanto viene raccontato, i due avrebbero pranzato insieme in trattoria. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amedeo Goria, nuove ‘corna’: “Maria Monsé? Tutto vero!” Già quando la notizia si è diffusa, si sono scatenate delle polemiche in quanto il pranzo sarebbe avvenuto a Roma, nel quartiere Prati e il Lazio è zona arancione. In seguito, erano emerse le prime notizie di un litigio già durante il pranzo tra i due. Ma è stato all’uscita che è avvenuto un mezzo disastro. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Disavventura presunta per davvero. (screenshot video)Sarebbero tesi i rapporti trae la figlia: stando a quanto riportato da diversi siti Internet, i due oggi avrebbero pranzato insieme, ma appena dopo essere usciti ci sarebbe stato un piccolo. Stando a quanto viene raccontato, i due avrebbero pranzato insieme in trattoria. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, nuove ‘corna’: “Maria Monsé? Tutto vero!” Già quando la notizia si è diffusa, si sono scatenate delle polemiche in quanto il pranzo sarebbe avvenuto a Roma, nel quartiere Prati e il Lazio è zona arancione. In seguito, erano emerse le prime notizie di un litigio già durante il pranzo tra i due. Ma è stato all’uscita che è avvenuto un mezzo disastro. POTREBBE ...

occhio_notizie : Incidente e tensioni con la figlia per Amedeo #Goria - MondoTV241 : ???? Incidente stradale per Amedeo Goria e la figlia Guenda. Ecco le condizioni (FOTO) #amedeogoria #guendagoria - teresa_ruta : @tramontidipinti Ri spiego mtr disse che amedeo disse che se avesse accettato le avance di un uomo potente non face… - Tiziana24054247 : - Tiziana24054247 : Donnepiu false di Guenda non ce ne sono la mamma la difende la aiuta li da della bugiarda che non è stata una buona… -