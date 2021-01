Una pallottola spuntata: in arrivo un reboot? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Liam Neeson e Seth MacFarlane hanno discusso della possibilità di un reboot di Una pallottola spuntata, il classico del 1988 Secondo quanto rivelato da Liam Neeson ai microfoni di People, pare che lui e Seth MacFarlane abbiano parlato della possiilità di un revival di Una pallottola spuntata. La pellicola, ispirata a una serie TV intitolata Quelli della pallottola spuntata, è stata fondamentale per far rivivere la carriera di Nielsen, un attore drammatico che solo col tempo ha scoperto un talento innato per la commedia. Dopo aver interpretato il personaggio di Frank Drebin, Nielsen ha infatti continuato sulla strada della commedia, apparendo in una serie di film parodie tra cui Riposseduta, Dracula morto e contento, Spia e lascia spiare e Il fuggitivo della missione ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Liam Neeson e Seth MacFarlane hanno discusso della possibilità di undi Una, il classico del 1988 Secondo quanto rivelato da Liam Neeson ai microfoni di People, pare che lui e Seth MacFarlane abbiano parlato della possiilità di un revival di Una. La pellicola, ispirata a una serie TV intitolata Quelli della, è stata fondamentale per far rivivere la carriera di Nielsen, un attore drammatico che solo col tempo ha scoperto un talento innato per la commedia. Dopo aver interpretato il personaggio di Frank Drebin, Nielsen ha infatti continuato sulla strada della commedia, apparendo in una serie di film parodie tra cui Riposseduta, Dracula morto e contento, Spia e lascia spiare e Il fuggitivo della missione ...

tuttoteKit : Una pallottola spuntata: in arrivo un reboot? #UnaPallottolaSpuntata #tuttotek - 19caito : la sensazione di aver schivato una pallottola - SarthBiecura : Non so cosa ne uscirebbe, ma Liamone ?????????????? - GianlucaOdinson : Una pallottola spuntata: in arrivo un reboot da Seth MacFarlane e Liam Neeson? - ParamountItalia : “Sono stato contattato per un ritorno di Una pallottola spuntata. Potrebbe significare la fine della mia carriera,… -