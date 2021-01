Supercoppa, Gattuso: “Ora alziamo la testa, i rigori si possono sbagliare” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rino Gattuso ha analizzato la sconfitta del Napoli in occasione della gara di Supercoppa contro la Juventus. Comunque fiero dei suoi calciatori, Rino Gattuso ai microfoni della RAI commenta la sconfitta del Napoli in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus: “Ringrazio i miei giocatori, abbiamo giocato con un po’ di timore. I rigori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rinoha analizzato la sconfitta del Napoli in occasione della gara dicontro la Juventus. Comunque fiero dei suoi calciatori, Rinoai microfoni della RAI commenta la sconfitta del Napoli in occasione della finale diItaliana contro la Juventus: “Ringrazio i miei giocatori, abbiamo giocato con un po’ di timore. IQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? | Le parole di Mister Gattuso e il Capitano @Lor_Insigne nella conferenza stampa pre #JuveNapoli ??… - ZZiliani : #Supercoppa con merito alla Juventus che nel 2° t. domina un Napoli sostanzialmente impotente. In un'estemporanea a… - DiMarzio : #PS5Supercup ?? le ultimissime sulle scelte di #Gattuso per #JuveNapoli - Luckyluciano971 : RT @Donchisciotte6: Una cosa si è capito, Gattuso e Pirlo sono due incompetenti, ma ciucci forte. #Supercoppa - fabriziobocca1 : Pirlo: “E’ ancora più bello vincere da giocatore perché guido una squadra importante. Mi dispiace per Gattuso ma mi… -