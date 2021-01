POP UP | l’ascensore ispirato al cinema firmato dallo studio CaberlonCaroppi per IGV Group

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “La cabina delcome spazio progettuale in cui creare un microcosmo fatto di dettagli, giochi e stimoli”: è questo lo spirito con il quale lodi Milano ha progettato il secondo ascensore della linea Ad Hoc di IGV. IGV, l’azienda italiana del trasporto verticale che negli anni si è affermata sul mercato internazionale come leader del prodotto “su misura” e di alta gamma, ha intrapreso in questi mesi un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con designer e progettisti. Commenta, infatti, Michele Suria, CEO di IGV: “L’innovazione tecnologica e la personalizzazione sono da sempre i plus che caratterizzano IGVe che ne hanno determinato il successo in un settore connotato da una produzione anonima ed ...