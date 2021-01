La maggioranza è salva, ma la crisi è appena iniziata: Conte adesso ha tre strade davanti a sé (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con questi voti a Palazzo Madama non si può governare. L’esecutivo ha ottenuto 156 «sì» alla fiducia al Senato, un numero che non consente di andare avanti verso un piano di riforme strutturali. Quelle che chiede il Pd e il gruzzolo di «volenterosi» che, il 19 gennaio, ha scelto di prolungare l’agonia di questo esecutivo. La terapia intensiva del governo potrà finire soltanto se Giuseppe Conte riuscirà a convincere, mettendo sul piatto anche qualche incarico ministeriale, un gruppo di responsabili più corposo di quello che si è presentato alla conta dei voti. Ma se non si allarga la maggioranza, considerando il rientro di Italia viva, nemmeno la truppa dei tre senatori dell’Udc potrà bastare a superare la soglia dei 161. I conti sono presto fatti: se alle 156 preferenze ottenute dalla maggioranza si sottraggono i tre voti dei sei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con questi voti a Palazzo Madama non si può governare. L’esecutivo ha ottenuto 156 «sì» alla fiducia al Senato, un numero che non consente di andare avanti verso un piano di riforme strutturali. Quelle che chiede il Pd e il gruzzolo di «volenterosi» che, il 19 gennaio, ha scelto di prolungare l’agonia di questo esecutivo. La terapia intensiva del governo potrà finire soltanto se Giusepperiuscirà a convincere, mettendo sul piatto anche qualche incarico ministeriale, un gruppo di responsabili più corposo di quello che si è presentato alla conta dei voti. Ma se non si allarga la, considerando il rientro di Italia viva, nemmeno la truppa dei tre senatori dell’Udc potrà bastare a superare la soglia dei 161. I conti sono presto fatti: se alle 156 preferenze ottenute dallasi sottraggono i tre voti dei sei ...

