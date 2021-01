Juve-Napoli Supercoppa: ecco le possibili scelte di Pirlo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La finale di Supercoppa Juve-Napoli si avvicina, ecco le probabili scelte di Andrea Pirlo in vista della finale contro gli azzurri di Gattuso Alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli, Andrea Pirlo non ha molte scelte sulla formazione da schierare titolare a Reggio-Emilia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 ecco la probabile formazione del tecnico bianconero per il match contro il suo ex compagno di squadra al Milan Gennaro Gattuso. Juventus (4-4-2): Szczesny, Bernardeschi, Chiellini, Bonucci, Danilo, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa, Ronaldo, Kulusevski. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La finale disi avvicina,le probabilidi Andreain vista della finale contro gli azzurri di Gattuso Alla vigilia del match dicontro il, Andreanon ha moltesulla formazione da schierare titolare a Reggio-Emilia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24la probabile formazione del tecnico bianconero per il match contro il suo ex compagno di squadra al Milan Gennaro Gattuso.ntus (4-4-2): Szczesny, Bernardeschi, Chiellini, Bonucci, Danilo, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa, Ronaldo, Kulusevski. Leggi su Calcionews24.com

