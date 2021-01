Crisi governo, Conte: «Bisogna rendere la maggioranza più solida», cosa succede ora (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi governo Conte, che succede? Ultime News – Mercoledì 20 gennaio 2021. Dopo il sì della Camera, anche il Senato ha accordato la fiducia al Conte Bis, ma solo con maggioranza relativa, non assoluta. I numeri sono alquanto deludenti, striminziti. cosa accadrà ora? Quale sarà la prossima mossa del presidente del Consiglio? Questi ha manifestato l’intenzione di “allargare la maggioranza”, ma non è ancora chiaro chi potrebbe sostenere il suo esecutivo. Crisi governo Conte: «Bisogna rendere la maggioranza più solida», cosa succede ora Fiducia stretta per Conte in Senato: niente ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021), che? Ultime News – Mercoledì 20 gennaio 2021. Dopo il sì della Camera, anche il Senato ha accordato la fiducia alBis, ma solo conrelativa, non assoluta. I numeri sono alquanto deludenti, striminziti.accadrà ora? Quale sarà la prossima mossa del presidente del Consiglio? Questi ha manifestato l’intenzione di “allargare la”, ma non è ancora chiaro chi potrebbe sostenere il suo esecutivo.: «lapiù»,ora Fiducia stretta perin Senato: niente ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - fiorecenerelli : RT @LuigiGallo15: ???? Il senato conferma la fiducia al governo Conte con 156 a favore, 140 contrari ???? Andiamo avanti, il popolo ha bisogno… - MarcoFumetti : Eh vabbè, dai, per arrivare a 161 basta che #Mattarella nomini altri cinque senatori a vita e il #Governo è a posto… -