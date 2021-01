Covid e vaccino, l'allarme per la raffica di mutazioni, i virologi: 'Difficile contenere i contagi' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) e : prima la , che tra tutte non è la più preoccupante. Poi quelle e . Il Coronavirus continua a mutare. Ma gli interrogativi non cambiano. E sono sostanzialmente due. Primo: le varianti possono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) e : prima la , che tra tutte non è la più preoccupante. Poi quelle e . Il Coronavirus continua a mutare. Ma gli interrogativi non cambiano. E sono sostanzialmente due. Primo: le varianti possono ...

Corriere : Gina Lollobrigida fa il vaccino anti-Covid: «Non c’è da temere, io voglio vivere» - Corriere : Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - HuffPostItalia : Il rabbino: 'Il vaccino anti-covid rende gay. Abbiamo le prove'. L'ennesima teoria complottista - reggiotv : Il Covid ha creato una vera e propria strage mondiale sotto troppi punti di vista. Da un lato le vite, la cosa più… - carseri : RT @AStramezzi: Ecco come vi obbligheranno a farvi il vaccino Covid, patentino vaccinale su una app: niente viaggi per chi non è immune ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Covid-19, contro le varianti c’è già chi studia il vaccino di seconda generazione Il Sole 24 ORE Vaccini a dirigenti Asl e personale d’ufficio, Calandrini chiede risposte a Speranza

Il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini chiede chiarezza sul caso dei vaccini somministrati a dirigenti e personale Asl con mansioni di ufficio. “Sui vaccini anti-covid – spiega Calandrini ...

Vaccinati in Vaticano venticinque senzatetto di Piazza San Pietro

Papa Francesco ha voluto che alcuni bisognosi ricevessero il siero anti Covid. Mario si trova in carrozzina ed è senza una gamba. Lo scorso anno ha perso la pensione di invalidit ...

Il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini chiede chiarezza sul caso dei vaccini somministrati a dirigenti e personale Asl con mansioni di ufficio. “Sui vaccini anti-covid – spiega Calandrini ...Papa Francesco ha voluto che alcuni bisognosi ricevessero il siero anti Covid. Mario si trova in carrozzina ed è senza una gamba. Lo scorso anno ha perso la pensione di invalidit ...