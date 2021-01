Agenzia_Ansa : Un #senzatetto è stato trovato questa mattina morto a piazza San Pietro, a Roma. Si tratta di un uomo di 46 anni di… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un #senzatetto è stato trovato questa mattina morto a piazza San Pietro, a Roma. Si tratta di un uomo di 46 anni di origi… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Un #senzatetto è stato trovato questa mattina morto a piazza San Pietro, a Roma. Si tratta di un uomo di 46 anni di origi… - amgela10918159 : RT @claudio_2022: Clochard trovato morto a piazza San Pietro, è la quarta vittima del freddo in due settimane. - Profilo3Marco : RT @romatoday: Clochard trovato morto a piazza San Pietro, è la quarta vittima del freddo in due settimane -

La macabra scoperta è stata fatta questa mattina 20 gennaio, sarebbe la decima persona che da novembre muore in queste circostanze nella Capitale. Forse la vittima è deceduta a causa dell'ipotermia ca ...Morto clochard nei pressi di San Pietro. E' il decimo in pochi giorni. Comunità Sant'Egidio "Appello a tutti per aiutare queste persone" Un senzatetto è stato trovato questa mattina morto a piazza San ...