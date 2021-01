Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: “Incoraggio Giuseppe in privato. Non apprezzo i cinici come Renzi” (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo, l’ex moglie di Conte: “Non apprezzo i cinici come Renzi” “Non apprezzo i cinici come Renzi”: anche Valentina Fico, ex moglie del premier Conte, interviene sulla crisi di governo schierandosi dalla parte del presidente del Consiglio. Intervistata dal Corriere della Sera, la 46enne, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato e mamma del piccolo Niccolò, sostiene di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito, che continua a sostenere con messaggi di incoraggiamento. Riguardo al discorso che il premier ha tenuto lunedì 19 gennaio alla Camera, Valentina ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo,di: “Non” “Non”: anche, exdel premier, interviene sulla crisi di governo schierandosi dalla parte del presidente del Consiglio. Intervistata dal Corriere della Sera, la 46enne, componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato e mamma del piccolo Niccolò, sostiene di essere rimasta in ottimi rapporti conmarito, che continua a sostenere con messaggi di incoraggiamento. Riguardo al discorso che il premier ha tenuto lunedì 19 gennaio alla Camera,...

Corriere : «Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia s… - marg319 : La mia rassegna stampa si ferma qui ?? 'Renzi è cinico e incoraggio il mio ex marito'. Io boh...… - Italia_Notizie : Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» - Corriere : Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» - profluigimarino : RT @Corriere: «Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a… -