The Nioh Collection: tutte le novità della versione PS5

Dopo la pubblicazione dei primi due capitoli, Team Ninja è di nuovo al lavoro, questa volta su una remastered. Vediamo insieme quali saranno le novità di The Nioh Collection su PS5 I due Nioh sono stati per i giocatori una valida alternativa alla serie souls, senza tuttavia la necessità di rinunciare ad un combat system complesso e impegnativo. Nioh traspone infatti la tipica difficoltà e progressione dei souls ad un contesto legato al giappone storico. Ad oggi, lo spirito di Nioh vivrà nella Collection prevista per next gen. Vediamo dunque quali saranno le novità tecniche apportate da The Nioh Collection prevista su PS5.

Dopo la pubblicazione dei primi due capitoli, Team Ninja è di nuovo al lavoro. Vediamo quali saranno le novità di The Nioh Collection su PS5.

Nioh 2 Complete Edition – Anteprima

Team Ninja riutilizza la formula usata in precedenza per proporci la Complete Edition di Nioh 2, titolo pronto a rivoluzionare le sue stesse regole in favore dell’intrattenimento. Sviluppatore / Publi ...

Team Ninja riutilizza la formula usata in precedenza per proporci la Complete Edition di Nioh 2, titolo pronto a rivoluzionare le sue stesse regole in favore dell'intrattenimento.