Tg Lazio | edizione del 19 gennaio 2021

(Di martedì 19 gennaio 2021) Vicini, a volte accalcati, disorientati, assembrati. Sono gli studenti, i lavoratori e i cittadini alle prese con i mezzi pubblici di Roma nel secondo giorno della parziale riapertura delle scuole superiori. Dalle prime ore di questa mattina, come dimostra il video che l'agenzia Dire ha realizzato tra San Giovanni e la Stazione Termini, molti bus sono gremiti, le stazioni delle metro sono affollate e sulle scale mobili (quelle che funzionano) i viaggiatori si stipano come sardine, senza alcuna traccia del distanziamento di sicurezza. I controlli delle forze dell'ordine ci sono, ma soltanto in alcune zone.