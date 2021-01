No, il vaccino a mRna non produce «agenti patogeni» (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 18 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un articolo, pubblicato il 13 gennaio 2021 da sito Database Italia, intitolato “Assicuriamoci di essere chiari: Questo non è un vaccino. Sacha Stone, Rocco Galati, Robert F. Kennedy Jr., Dr. Judy Mikovits E Dr. David Martin”. Nonostante la lista di nomi del titolo, nell’articolo le dichiarazioni sono attribuite solo a «Dr. David Martin» e datate al 5 gennaio 2021. David Martin è un nome che, come riporta l’agenzia Reuters, era già legato ad altri contenuti falsi sulla pandemia e che compare nel documentario negazionista Plandemic. A dispetto dell’ingannevole prefisso «Dr.», i nostri colleghi americani di FactCheck hanno verificato che David Martin non è un medico, bensì un analista finanziario e imprenditore, il cui canale YouTube diffonde spesso teorie cospiratorie. Secondo quanto ... Leggi su facta.news (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 18 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un articolo, pubblicato il 13 gennaio 2021 da sito Database Italia, intitolato “Assicuriamoci di essere chiari: Questo non è un. Sacha Stone, Rocco Galati, Robert F. Kennedy Jr., Dr. Judy Mikovits E Dr. David Martin”. Nonostante la lista di nomi del titolo, nell’articolo le dichiarazioni sono attribuite solo a «Dr. David Martin» e datate al 5 gennaio 2021. David Martin è un nome che, come riporta l’agenzia Reuters, era già legato ad altri contenuti falsi sulla pandemia e che compare nel documentario negazionista Plandemic. A dispetto dell’ingannevole prefisso «Dr.», i nostri colleghi americani di FactCheck hanno verificato che David Martin non è un medico, bensì un analista finanziario e imprenditore, il cui canale YouTube diffonde spesso teorie cospiratorie. Secondo quanto ...

