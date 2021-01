Milan, Mandzukic: “Sono in un club speciale, darò sempre il massimo” (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Mario Mandzukic, neo attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali rossoneri Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Mario, neo attaccante del, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali rossoneri Pianeta

AntoVitiello : ???? Test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana per #Mandzukic. Domani la firma in sede #Milan - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario #Mandžukic. L'attacc… - infoitsport : Juve, le FOTO del primo allenamento di Mandzukic al Milan - Claudio69_ : RT @MilanNewsit: Mandzukic: 'Ho scelto il Milan perché soddisfa appieno le mie ambizioni. Difenderò i colori in ogni partita' -