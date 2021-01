Mercato Juventus, addio a centrocampo: il calciatore saluta i bianconeri (Di martedì 19 gennaio 2021) Mercato Juventus – L’affare Rovella tra Genoa e Juventus sembra pronto a concludersi, anche perchè tutte le pedine si stanno per incastrare perfettamente. I bianconeri come contropartita avevano offerto al Genoa Petrelli e Portanova. Due giovani talenti pronti a giocare in prima squadra. Di fatto sembra ormai fatta per l’arrivo di Portanova ai rossoblù. Infatti come riporta CalcioMercato.it, sembra ormai fatta e su Instagram spunta l’indizio social. Mercato Juventus, Portanova al Genoa La Juve ha valutato Portanova 7 milioni di euro, con il 10% che andrà alla Lazio di Lotito dalla quale il ragazzo nativo di Napoli nonché figlio dell’ex difensore Danilo Portanova (tra le altre, ex giocatore del Genoa) arrivò nell’estate 2017. Leggi anche: Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 gennaio 2021)– L’affare Rovella tra Genoa esembra pronto a concludersi, anche perchè tutte le pedine si stanno per incastrare perfettamente. Icome contropartita avevano offerto al Genoa Petrelli e Portanova. Due giovani talenti pronti a giocare in prima squadra. Di fatto sembra ormai fatta per l’arrivo di Portanova ai rossoblù. Infatti come riporta Calcio.it, sembra ormai fatta e su Instagram spunta l’indizio social., Portanova al Genoa La Juve ha valutato Portanova 7 milioni di euro, con il 10% che andrà alla Lazio di Lotito dalla quale il ragazzo nativo di Napoli nonché figlio dell’ex difensore Danilo Portanova (tra le altre, ex giocatore del Genoa) arrivò nell’estate 2017. Leggi anche:...

