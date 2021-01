Mandzukic: «Milan ambizioso. Sono affamato come Ibrahimovic» (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario Mandzukic, nuovo attaccante del Milan, ha rilasciato le sue prime parole da tifoso rossonero. Le sue dichiarazioni Mario Mandzukic, attaccante del Milan, si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un’intervista ai canali ufficiali rossoneri. Milan – «È un club storico che soddisfa appieno le mie ambizioni. Tutti sappiamo cosa rappresenti, ho lavorato duramente per meritarmi la chiamata di un club così. Sono sempre pronto, nell’ultimo periodo mi Sono allenato tanto: chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e poter lottare per vincere trofei. Il Milan non si deve preoccupare». Ibrahimovic – «Lo seguo sin da quando ero giovanissimo, lo faccio anche ora e Sono felice ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario, nuovo attaccante del, ha rilasciato le sue prime parole da tifoso rossonero. Le sue dichiarazioni Mario, attaccante del, si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un’intervista ai canali ufficiali rossoneri.– «È un club storico che soddisfa appieno le mie ambizioni. Tutti sappiamo cosa rappresenti, ho lavorato duramente per meritarmi la chiamata di un club così.sempre pronto, nell’ultimo periodo miallenato tanto: chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e poter lottare per vincere trofei. Ilnon si deve preoccupare».– «Lo seguo sin da quando ero giovanissimo, lo faccio anche ora efelice ...

AntoVitiello : ???? Test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana per #Mandzukic. Domani la firma in sede #Milan - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario #Mandžukic. L'attacc… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Mandzukic: “Non solo io, tutto il mondo è affascinato dal Milan: non vedo l'ora di iniziare” - sportli26181512 : Mandzukic: “Non solo io, tutto il mondo è affascinato dal Milan: non vedo l'ora di iniziare”: Queste le parole al m… -