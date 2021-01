L’ultima spettacolare eruzione dell’Etna: doppio trabocco lavico dal cratere di Sud-Est. Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, ha dato spettacolo tra lunedì 18 gennaio e martedì 19. Un’eruzione è stata registrata sul cratere Sud-Est. Secondo l’Ingv di Catania, sono stati due i bracci lavici emersi alla zona sommitale del vulcano, il primo dal cratere di Sud-Est in direzione della desertica Valle del Bove e raggiunge un’altezza di circa 2.900 metri sul livello del mare. Un secondo trabocco è stato rilevato dal lato nord dello stesso cratere. I fenomeni, confinati nella zona sommitale dell’Etna, sono stati visibili anche da Catania e Taormina. L’attività di ieri sera si è poi evoluta in una debole fontana di lava. La fase esplosiva è diminuita significativamente e al cratere di Sud Est permangono sporadiche emissioni di cenere che sono disperse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, ha dato spettacolo tra lunedì 18 gennaio e martedì 19. Un’è stata registrata sulSud-Est. Secondo l’Ingv di Catania, sono stati due i bracci lavici emersi alla zona sommitale del vulcano, il primo daldi Sud-Est in direzione della desertica Valle del Bove e raggiunge un’altezza di circa 2.900 metri sul livello del mare. Un secondoè stato rilevato dal lato nord dello stesso. I fenomeni, confinati nella zona sommitale, sono stati visibili anche da Catania e Taormina. L’attività di ieri sera si è poi evoluta in una debole fontana di lava. La fase esplosiva è diminuita significativamente e aldi Sud Est permangono sporadiche emissioni di cenere che sono disperse ...

