Kelderman travolto da un’auto | le sue condizioni

(Di martedì 19 gennaio 2021) Momenti di grande paura per alcuni ciclisti della Bora-Hansgrohe, investiti damobile mentre erano in allenamento. L’incidente è avvenuto a Peschiera del Garda durante l’ultimo giorno di permanenza in Italia del team tedesco prima della partenza per le Canarie. La giornata era iniziata con i tamponi di rito, quindi le ultime pedalate di relax dopo una dura settimana di preparazione nei pressi del lago di Garda. Invece si è sfiorato il dramma quando si è verificato l’impatto con una vettura che hasette corridori, con Wilcoche ha riportato le conseguenze peggiori. Mentre il plotoncino di atleti si trovata a Ronchi di Castelnuovo del Garda (provincia di Verona) a pochi passi da Gardaland, un SUV gli ha tagliato improvvisamente la strada. Stando alle prime indiscrezioni sulle dinamiche dell’incidente, sembra ...

Sembra che Peter Sagan non fosse presente. In soccorso dei feriti è arrivato il personale del 118 in ambulanza, che ha subito prestato le prime cure, prima di trasportarne due all'ospedale di Peschier ...Kelderman e altri componenti della squadra di ciclismo Bora di Sagan investiti da un Suv sul Garda. In tutto sette gli atleti travolti, tre dei quali sono finiti in ospedale. Peter Sagan capitano ...