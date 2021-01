Juventus | “Tuttosport” svela | confronto tra Pirlo e la squadra | ecco cos’è successo

(Di martedì 19 gennaio 2021)– La sconfitta di Milano si porta dietro scorie pesanti. Partita giocata in modo pessimo per 95 minuti, senza creare pericoli e con una fragilità non da Juve. Tutto quello di buono visto in queste prime partite del 2021 è stato cancellato dall’inter di Conte. Adesso laè chiamata a cambiare rotta e svoltare la stagione, anche perché al momento la lotta scudetto sembra una questione tra Inter e Milan. Domani la Supercoppa, l’occasione pere i calciatori di tornare a far tremare tutti. Intanto “un retroscena., durotrae i calciatori Bisogna tornare ad avere fame di vittorie. Basta ritrovare quell’umiltà di voler vincere ogni partita a tutti i costi, ha spiegato ...

tuttosport : #DelPiero duro con la #Juve: 'Molto male sotto tutti i punti di vista' - capuanogio : Le parole di #Chiellini aprono il dibattito sulla fine del ciclo #Juventus. Ieri confronto con #Pirlo che ha richia… - tuttosport : #Juve, #Arthur: '#Ronaldo o #Messi? Entrambi leader ma scelgo #Cristiano' - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, #Arthur: '#Ronaldo o #Messi? Entrambi leader ma scelgo #Cristiano' - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Arthur: '#Ronaldo o #Messi? Entrambi leader ma scelgo #Cristiano' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Tuttosport

Tuttosport

Gianluca Scamacca, almeno in questo momento, resta l'obiettivo numero uno per l'attacco della Juventus. Per chiudere l'affare le caselle devono incastrarsi alla ...JUVENTUS – La sconfitta di Milano si porta dietro scorie pesanti. Partita giocata in modo pessimo per 95 minuti, senza creare pericoli e con una fragilità non da Juve. Tutto quello di buono visto in q ...