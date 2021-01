I pennelli trucco L’Oreal non avranno più pelo animale (Di martedì 19 gennaio 2021) Svolta animalista in casa L’Oreal. L’azienda di beauty & cosmetica francese ha ufficialmente comunicato che non userà più il pelo degli animali per produrre i suoi pennelli trucco. Si tratta di una grande vittoria per tutte le associazioni di difesa degli animali che da anni si battono affinché in diversi settori produttivi si eviti di Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Svolta animalista in casa. L’azienda di beauty & cosmetica francese ha ufficialmente comunicato che non userà più ildegli animali per produrre i suoi. Si tratta di una grande vittoria per tutte le associazioni di difesa degli animali che da anni si battono affinché in diversi settori produttivi si eviti di

MoliPietro : I pennelli trucco L’Oreal non avranno più pelo animale - quokkababy_ : devo lavare i pennelli da trucco + le spugnette, è la cosa che odio di più al mondo :')) - FaceShoppy : I pennelli trucco di L'Oréal non saranno più fatti con il pelo degli animali - pagomeno : ??Pennelli Make Up Start Makers Professional 12Pcs Set di pennelli per trucco in marmo rosa con correttore di fondo… - girasol44247939 : RT @GrassiSimonetta: -

Ultime Notizie dalla rete : pennelli trucco I pennelli trucco di L'Oréal non saranno più fatti con il pelo degli animali Vogue Italia I pennelli trucco L’Oreal non avranno più pelo animale

L'Oreal dice basta all'utilizzo del pelo animale nella produzione dei suoi pennelli trucco: grande vittoria delle associazioni animaliste.

I pennelli trucco di L'Oréal non saranno più fatti con il pelo degli animali

Per l'Oréal è giunto il tempo di dire addio (definitivamente) all'utilizzo di peli animali per produrre pennelli trucco. La decisione potrebbe derivare - anche, ma non solo - da ...

L'Oreal dice basta all'utilizzo del pelo animale nella produzione dei suoi pennelli trucco: grande vittoria delle associazioni animaliste.Per l'Oréal è giunto il tempo di dire addio (definitivamente) all'utilizzo di peli animali per produrre pennelli trucco. La decisione potrebbe derivare - anche, ma non solo - da ...