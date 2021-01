Hiba Abouk scritturata per una serie rivelazione Amazon | ecco il suo personaggio

Leggi su golssip

(Di martedì 19 gennaio 2021) "Madres: Amor y Vida": si intitola così latvdiPrime che avrà una terza stagione - con uno spin off - e un'attrice d'eccezione,. Si tratta della moglie di Achraf Hakimi, giocatore dell'Inter con il quale ha avuto il suo primo figlio. La coppia è molto innamorata e felice di essersi trasferita a Milano. embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKMxaACpcpu/"caption id="attachment 109907" align="alignnone" width="454" Instagram/caption, che ha una passione musicale per Ghali, ha spiegato come Milano sia una città perfetta anche per portare avanti la sua carriera. Tornando allatv, lady Hakimi interpreterà unchiave, Raquel. Una giovane donna attraente, con una carriera ben ...