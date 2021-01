Governo: numeri tornano a scendere, pontieri Conte fermi a 153 (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Si raffreddano gli entusiasmi, dopo che la 'conta' del Senato sul voto di fiducia al premier Giuseppe Conte aveva segnato, subito dopo ora di pranzo, quota 157-160. Le trattative si sono arenate, il voto di alcuni senatori dato per certo alla fine è tornato sul no, e così ora il pallottoliere -raccontano i pontieri che lavorano freneticamente alle trattative - è fermo a 153 sì. Intanto continuano i 'negoziati', anche sul gruppo che dovrebbe nascere nei prossimi giorni a Palazzo Madama, con 10 senatori provenienti dalle file di Fi, Udc e Iv. "Il dialogo è aperto - dice uno dei pontieri all'Adnkronos - ma per molti è presto per votare già oggi la fiducia a Conte". Intanto le trattative vanno avanti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Si raffreddano gli entusiasmi, dopo che la 'conta' del Senato sul voto di fiducia al premier Giuseppeaveva segnato, subito dopo ora di pranzo, quota 157-160. Le trattative si sono arenate, il voto di alcuni senatori dato per certo alla fine è tornato sul no, e così ora il pallottoliere -raccontano iche lavorano freneticamente alle trattative - è fermo a 153 sì. Intanto continuano i 'negoziati', anche sul gruppo che dovrebbe nascere nei prossimi giorni a Palazzo Madama, con 10 senatori provenienti dalle file di Fi, Udc e Iv. "Il dialogo è aperto - dice uno deiall'Adnkronos - ma per molti è presto per votare già oggi la fiducia a". Intanto le trattative vanno avanti.

