**Governo: Bellanova a Conte, 'desolante mancanza visione futuro'** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La domanda che risuona è sempre la stessa: si può aprire una crisi in mezzo alla pandemia?". Lo dice Teresa Bellanova di Iv nelle dichiarazioni di voto in aula al Senato. "Domanda legittima ma fuorviante". "Può un governo davanti a una pandemia che non accenna a recedere e fare dell'emergenza l'unica cifra? Non può essere solo fronteggiare l'emergenza a tenere insieme un governo. Deve essere una visione di futuro a dire se un governo può guidare il Paese" e, sottolinea, "tutto questo nel suo discorso desolatamente manca".

